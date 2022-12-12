Кикоть (Алексеенко) Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Жених вторым браком. Невеста первым браком.
Место жительства
До 1920
Велико-Прицковская волость Каневского уезда Киевской губернии.
Смерть
Неизвестно