Омаров Устум
Место рожденияКазахстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омаров Ихтиандр
Мать ребёнка: (Нурматаева) Хамиля
Рождение ребёнка
08.04.1963
Дочь: Косемова (Омарова) Мерует
Мать ребёнка: (Нурматаева) Хамиля
Рождение ребёнка
28.03.1966
Сын: Нурматаев Бауржан
Мать ребёнка: (Нурматаева) Хамиля
Смерть
Неизвестно