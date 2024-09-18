Омаров Устум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Устум

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омаров Ихтиандр

Мать ребёнка: (Нурматаева) Хамиля

Рождение ребёнка
08.04.1963

Дочь: Косемова (Омарова) Мерует

Мать ребёнка: (Нурматаева) Хамиля

Рождение ребёнка
28.03.1966

Сын: Нурматаев Бауржан

Мать ребёнка: (Нурматаева) Хамиля

Смерть
Неизвестно

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