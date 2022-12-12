Муругов Евгений Васильевич
Место рожденияпос Нефтегорск
Дата рождения12.08.1939
Дата смерти19.08.1979
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
пос Нефтегорск
пос Нефтегорск
Рождение ребёнка
31.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.1979
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область