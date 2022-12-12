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Муругов Евгений Васильевич

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Место рождения

пос Нефтегорск

Дата рождения

12.08.1939

Дата смерти

19.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Муругов Василий Андреевич

Мать: Муругова Татьяна Михайловна

пос Нефтегорск
пос Нефтегорск
Рождение ребёнка
31.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.1979
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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