Иванова (Попова) Екатерина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1988
Отец: Попов Юрий Алексеевич
Мать: Попова Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волошин Олег Владимирович
Бракосочетание
21.10.2016
Рождение ребёнка
05.07.2021
Отец ребёнка: Иванов Евгений Владимирович