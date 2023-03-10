(Савельева) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Федотов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Федотов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Федотов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Федотов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Федотов Алексей Константинович