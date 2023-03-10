(Савельева) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савельева) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Савельев Александр Старший

Мать: Савельева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Федотов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Федотов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Федотов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Федотов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Федотов Алексей Константинович

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