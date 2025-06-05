Рассоха Дмитрий Алексеевич
мужской, родился 07.12.1956, Саратов, город Саратов, Саратовская область
умер 07.01.2013, Саратов, город Саратов, Саратовская область
ОтецРассоха Алексей Дмитриевич24.03.1926 г.р.
МатьРассоха (Меркулова) Мария Яковлевна22.10.1922 г.р.
Супруги
Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна07.01.1961 г.р.
Дети
Александрова (Рассоха) Елена Дмитриевна18.06.1981 г.р.
Рассоха Антон Дмитриевич14.06.1988 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1981
Дочь: Александрова (Рассоха) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1988
Мать ребёнка: Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна
Смерть
07.01.2013