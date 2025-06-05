Рассоха Дмитрий Алексеевич 07.12.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рассоха Дмитрий Алексеевич

Автор
ЕА
Александрова Е.

мужской, родился 07.12.1956, Саратов, город Саратов, Саратовская область

умер 07.01.2013, Саратов, город Саратов, Саратовская область

Отец
Рассоха Алексей Дмитриевич24.03.1926 г.р.
Мать
Рассоха (Меркулова) Мария Яковлевна22.10.1922 г.р.
Супруги
Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна07.01.1961 г.р.
Дети
Александрова (Рассоха) Елена Дмитриевна18.06.1981 г.р.
Рассоха Антон Дмитриевич14.06.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1956

Отец: Рассоха Алексей Дмитриевич

Мать: Рассоха (Меркулова) Мария Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1981

Дочь: Александрова (Рассоха) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
14.06.1988

Сын: Рассоха Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Рассоха (Гордон) Татьяна Васильевна

Смерть
07.01.2013
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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