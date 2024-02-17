Шестаков Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Владимир Николаевич
Мать: Шестакова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Х Х Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Шестакова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Шестакова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Елена