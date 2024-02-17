Шестаков Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Владимир Николаевич

Мать: Шестакова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Х Х Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Шестакова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: Шестакова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Елена

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