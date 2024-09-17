Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1924
Дата смерти09.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в Польше
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1946
Дочь: Сергеева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Русаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1948
Сын: Русаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Русаков Николай Васильевич
Смерть
09.12.1987