Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Пашкевич) Мария (Марыся) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

09.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в Польше
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1946

Дочь: Сергеева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Русаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1948

Сын: Русаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Русаков Николай Васильевич

Смерть
09.12.1987

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