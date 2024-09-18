Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти06.11.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Радзевич Якуб
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Радзевич Якуб
Рождение ребёнка
25.07.1849
Дочь: Радзевич Анна Якубовна
Отец ребёнка: Радзевич Якуб
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Радзевич Марьянна Якубовна
Отец ребёнка: Радзевич Якуб
Бракосочетание
16.11.1864
Муж: Радзевич Якуб
Смерть
06.11.1882