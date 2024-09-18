Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

06.11.1882

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Радзевич Матеуш Якубович

Отец ребёнка: Радзевич Якуб

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Радзевич Якуб Якубович

Отец ребёнка: Радзевич Якуб

Рождение ребёнка
25.07.1849

Дочь: Радзевич Анна Якубовна

Отец ребёнка: Радзевич Якуб

Кармелава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Радзевич Марьянна Якубовна

Отец ребёнка: Радзевич Якуб

Кармелава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
16.11.1864

Муж: Радзевич Якуб

Кармелава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
06.11.1882

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