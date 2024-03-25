Мордакина Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946
Рождение ребёнка
08.10.1968
Дочь: Чернышова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Мордакин Валерий Егорович
Рождение ребёнка
27.05.1971
Дочь: Ларионова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Мордакин Валерий Егорович
Рождение ребёнка
18.11.1976
Сын: Мордакин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Мордакин Валерий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно