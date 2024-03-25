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Мордакина Любовь Михайловна

Место рождения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1968

Дочь: Чернышова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Мордакин Валерий Егорович

Рождение ребёнка
27.05.1971

Дочь: Ларионова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Мордакин Валерий Егорович

Рождение ребёнка
18.11.1976

Сын: Мордакин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Мордакин Валерий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордакин Валерий Егорович

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