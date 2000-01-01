Самонов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Самонов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Самонова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самонова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973