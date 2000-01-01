Самонов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самонов Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Самонов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Самонова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самонова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самонова Мария Кузьминична

Смерть
1973
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