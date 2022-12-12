Ходасевич Владислав Фелицианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходасевич Владислав Фелицианович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.05.1886

Дата смерти

14.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1886 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1925
Берлин, Германия
Место жительства
С 1925 по 1939
Париж, Франция
Смерть
14.06.1939
Париж, Франция
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