Ходасевич Владислав Фелицианович
Место рождения
Дата рождения28.05.1886
Дата смерти14.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1925
Берлин, Германия
Место жительства
С 1925 по 1939
Париж, Франция
Смерть
14.06.1939
Париж, Франция