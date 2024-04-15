Черненко Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Анна Петровна

Черненко Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

25.03.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
25.03.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQG-C?i=766&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.03.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close