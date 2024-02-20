Саченко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саченко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Саченко Василий

Мать: (Волынкина) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саченко (Зауэр) Софья

Рождение ребёнка
11.08.1977

Дочь: Саченко (Саченко) Алёна

Мать ребёнка: Саченко (Зауэр) Софья

Рождение ребёнка
07.04.1984

Сын: Саченко Евгений

Мать ребёнка: Саченко (Зауэр) Софья

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