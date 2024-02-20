Саченко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Отец: Саченко Василий
Мать: (Волынкина) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саченко (Зауэр) Софья
Рождение ребёнка
11.08.1977
Дочь: Саченко (Саченко) Алёна
Мать ребёнка: Саченко (Зауэр) Софья
Рождение ребёнка
07.04.1984
Сын: Саченко Евгений
Мать ребёнка: Саченко (Зауэр) Софья