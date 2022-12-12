Андреева (Лапса) Яна Вильевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1961
Отец: Лапса Вил Оскарович
Мать: Лапса Наталья Сергеевна
Бракосочетание
22.10.1983
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.10.1983
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.02.1986
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1988
Дочь: Мясникова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно