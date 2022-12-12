Андреева (Лапса) Яна Вильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Лапса) Яна Вильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1961

Отец: Лапса Вил Оскарович

Мать: Лапса Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.10.1983

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.10.1983

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1986

Сын: Андреев Павел Кириллович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1988

Дочь: Мясникова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Кирилл Дмитриевич

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