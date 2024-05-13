Лукьянов Михаил Никитович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Михаил Никитович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лукьянов Никита Андреевич

Мать: Лукьянова Татьяна Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Аграфена Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: (Лукьянова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: (Лукьянова) Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Лукьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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