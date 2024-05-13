Лукьянов Михаил Никитович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: (Лукьянова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: (Лукьянова) Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
28.08.1907
Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Аграфена Егоровна
Смерть
Неизвестно