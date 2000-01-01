Чечуйко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти12.06.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Военная служба
1940
призван в армию
Арест
12.01.1942
осужден Военным трибуналом 80 РАБ 27 янв. 1942 г. по ст. 58-1, 58-10, чт.2 Уголовного кодекса РСФСР, приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор исполнен 12 июня 1942 г. Реабилитирован П... Показать все
Смерть
12.06.1942
расстрелян