Чечуйко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечуйко Николай Васильевич

Чечуйко Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

12.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Чечуйко Василий Епифанович

Мать: Чечуйко Василиса Николаевна

Военная служба
1940
призван в армию
Арест
12.01.1942
осужден Военным трибуналом 80 РАБ 27 янв. 1942 г. по ст. 58-1, 58-10, чт.2 Уголовного кодекса РСФСР, приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор исполнен 12 июня 1942 г. Реабилитирован П... Показать все
Смерть
12.06.1942
расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close