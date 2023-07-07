Полищук (Карпо) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук (Карпо) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1987

Отец: Карпо Александр

Мать: Карпо Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полищук Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полищук Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полищук Евгений

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