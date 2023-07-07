Полищук (Карпо) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1987
Отец: Карпо Александр
Мать: Карпо Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полищук Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полищук Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полищук Евгений