Казначеев Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1917
Дочь: (Казначеева) Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1922
Сын: Казначеева Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: (Казначеева) Елена
Мать ребёнка: не указана