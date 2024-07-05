Казначеев Фома Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казначеев Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1917

Дочь: (Казначеева) Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1922

Сын: Казначеева Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: (Казначеева) Елена

Мать ребёнка: не указана

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