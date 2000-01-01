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Никулин Харитон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Никулин Степан Васильевич

Мать: Микулина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никулин Конон Харитонович

Мать ребёнка: Микулина Парасковья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Харитоновна

Мать ребёнка: Микулина Парасковья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Микулина Парасковья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Никулин Николай Харитонович

Мать ребёнка: Микулина Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микулина Парасковья

Смерть
Неизвестно
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