Никулин Харитон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1824
Сын: Никулин Конон Харитонович
Мать ребёнка: Микулина Парасковья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Харитоновна
Мать ребёнка: Микулина Парасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Микулина Парасковья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Никулин Николай Харитонович
Мать ребёнка: Микулина Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микулина Парасковья
Смерть
Неизвестно