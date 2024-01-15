Васса Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Исакова

Васса Исакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Трофим Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марья Федотова

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Артемон Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Козьма Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Максим Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Максимов

Смерть
1767
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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