Васса Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Трофим Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марья Федотова
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Артемон Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Козьма Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Максим Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Максимов
Смерть
1767