Зотов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Виктор

Мать ребёнка: Зотова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Вера

Смерть
Неизвестно
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