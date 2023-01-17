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Киселев Никита Михайлов

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

16.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Киселев Михаил Иванов

Мать: Мелания Иванова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Киселев Семен Никитин

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1868

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.02.1873

Сын: Киселев Василий Никитин

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Киселев Адриян Никитин

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1876

Сын: Киселев Терентий Никитин

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1878

Дочь: София Никитина

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Киселев Иван Никитин

Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.08.1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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