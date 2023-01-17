Киселев Никита Михайлов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти16.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Киселев Михаил Иванов
Мать: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
15.02.1868
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
24.02.1873
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
19.10.1876
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
09.09.1878
Дочь: София Никитина
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Киселев Иван Никитин
Мать ребёнка: Мария Ксенофонтова
Смерть
16.08.1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость