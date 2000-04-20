Литвиненко Виталий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1931
Дата смерти20.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1931
Рождение ребёнка
20.12.1953
Дочь: Тищенко (Литвиненко) Татьяна
Мать ребёнка: (Ярковая) Наталья
Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
30.03.1959
Дочь: Михайленко (Летвиненко) Ирина
Мать ребёнка: (Ярковая) Наталья
Смерть
20.04.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно