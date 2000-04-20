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Литвиненко Виталий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1931

Дата смерти

20.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1931

Отец: Литвиненко Петр Петрович

Мать: Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.1953

Дочь: Тищенко (Литвиненко) Татьяна

Мать ребёнка: (Ярковая) Наталья

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
30.03.1959

Дочь: Михайленко (Летвиненко) Ирина

Мать ребёнка: (Ярковая) Наталья

Смерть
20.04.2000
Киев, Украинская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Киев, Украинская ССР

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