Клещёва (Локалина) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1979
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1915
Дочь: Клещёва Александра Петровна
Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич
Рождение
После 1979
Отец: Локалин Василий Матвеев
Мать: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещёв Иван Петрович
Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клещёва Антонина Петровна
Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно