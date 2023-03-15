Клещёва (Локалина) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещёва (Локалина) Марфа Васильевна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

После 1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1915

Дочь: Клещёва Александра Петровна

Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич

Рождение
После 1979

Отец: Локалин Василий Матвеев

Мать: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещёв Иван Петрович

Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клещёва Антонина Петровна

Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Клещёв Пётр Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещёв Пётр Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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