Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1928

Отец: Беркутов Карим Юсупович

Мать: Беркутова Маргуба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Зайнуллины Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллины Ибрагим

Рождение ребёнка
27.02.1961

Сын: Зайнуллин Асхат Ибрагимович

Отец ребёнка: Зайнуллины Ибрагим

Смерть
Неизвестно

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