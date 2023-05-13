Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1928
Отец: Беркутов Карим Юсупович
Мать: Беркутова Маргуба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолобова (Зайнуллина) Асия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Зайнуллины Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайнуллины Ибрагим
Рождение ребёнка
27.02.1961
Сын: Зайнуллин Асхат Ибрагимович
Отец ребёнка: Зайнуллины Ибрагим
Смерть
Неизвестно