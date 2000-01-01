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Станкевич Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1776

Жена: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Станкевич Петр Иванович

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Станкевич Алексей Иванович

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1783

Сын: Станкевич Николай Иванович

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Станкевич Александр Иванович

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Станкевич Иван Иванович

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.06.1786

Сын: Станкевич Владимир Иванович

Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
1800

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1803
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