Станкевич Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1776
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Станкевич Алексей Иванович
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1783
Сын: Станкевич Николай Иванович
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Станкевич Александр Иванович
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.06.1786
Сын: Станкевич Владимир Иванович
Мать ребёнка: Синельникова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
1800
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1803