Конопляная Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопляная Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954

Отец: Конопляный Тимофей Васильевич

Мать: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

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