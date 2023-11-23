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Мокроусов Сергей Николаевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1963

Дата смерти

23.11.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Жена

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Мокроусов Николай

Мать: Донская Мария Ильинична

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокроусова Лариса Юрьевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокроусова Лариса Юрьевна

Смерть
23.11.2023
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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