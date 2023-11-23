Мокроусов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1963
Дата смерти23.11.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Мокроусов Николай
Мать: Донская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокроусова Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
1996
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2023