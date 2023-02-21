Синклитикия (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синклитикия (Михайлова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Воробьёв Арсений Александров

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Николай (Александрович)

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Михаил (Александров)

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Федоров

Алферьево
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