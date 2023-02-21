Синклитикия (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воробьёв Арсений Александров
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Николай (Александрович)
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Михаил (Александров)
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Федоров
Алферьево