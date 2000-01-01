Макарова (Ермолаева) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.03.1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Яков
Мать: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Просковья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Жила на Щербиновке Анжеро-Судженского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Жила в Анжеро-Судженске
Смерть
10.03.1947
д.Щербиновка Анже-Судженского района