Макарова (Ермолаева) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Ермолаева) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Яков

Мать: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Просковья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Жила на Щербиновке Анжеро-Судженского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Жила в Анжеро-Судженске
Смерть
10.03.1947
д.Щербиновка Анже-Судженского района
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