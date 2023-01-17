Тимоничева Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимоничева Дарья Ефимовна

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Место рождения

Князево, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Макаров Ефим Васильевич

Мать: не указана

Князево, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.12.1863

Дочь: Анастасия Тимоничева

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
15.12.1863

Сын: Тимоничев Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
13.12.1868

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
13.12.1868

Сын: Тимоничев Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
27.03.1875

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Развод
Неизвестно

Муж: Тимоничев Тихон Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимоничев Тихон Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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