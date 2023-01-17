Тимоничева Дарья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Макаров Ефим Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1863
Дочь: Анастасия Тимоничева
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
15.12.1863
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
13.12.1868
Дочь: Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
13.12.1868
Сын: Тимоничев Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
27.03.1875
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно