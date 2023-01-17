Близнюк Иосиф Касьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлизнюк Иосиф Касьянович

Близнюк Иосиф Касьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1899 год - крестьянин хутора Комисарова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.

Дочь: Близнюк Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Близнюк Марфа Андреевна

Комиссарово, Харківська область
Родилась в хуторе Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Близнюк Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close