Близнюк Иосиф Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1899 год - крестьянин хутора Комисарова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.
Дочь: Близнюк Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Близнюк Марфа Андреевна
Комиссарово, Харківська область
Родилась в хуторе Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Близнюк Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно