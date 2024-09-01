Гуревич Бейля Ароновна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуревич Бейля Ароновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Гуревич Фрада Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гуревич Ида Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гуревич Дон Исакович

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гуревич Эстер Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гуревич Арон Исакович

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рагинская (Гуревич) Перла Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гуревич Евсей Исакович

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Смерть
Неизвестно

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