Гуревич Бейля Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Гуревич Фрада Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гуревич Ида Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гуревич Дон Исакович
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гуревич Эстер Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рагинская (Гуревич) Перла Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Смерть
Неизвестно