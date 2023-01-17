Абросимова Людмила Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова Людмила Витальевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Около 1943

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943

Отец: Лоренц Виталий Иосифович

Мать: Лоренц Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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