Пасынков Кирилл Севастьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасынков Кирилл Севастьянов

Пасынков Кирилл Севастьянов

Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пасынков Севастьян Иванов

Мать: Пасынкова Татьяна Ефимова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Ирина Косьмина

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Пасынкова) Васса Кириллова

Мать ребёнка: Пасынкова Ирина Косьмина

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Пасынкова) Пелагея Кириллова

Мать ребёнка: Пасынкова Ирина Косьмина

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802

Мы используем куки для улучшения работы сайта.