Пасынков Кирилл Севастьянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Ирина Косьмина
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Пасынкова) Васса Кириллова
Мать ребёнка: Пасынкова Ирина Косьмина
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Пасынкова) Пелагея Кириллова
Мать ребёнка: Пасынкова Ирина Косьмина
Смерть
После 1802