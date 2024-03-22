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Дьякова Марина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1987

Отец: Михаил Николаевич

Мать: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Борислав Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Иван Борисович

Рождение ребёнка
18.02.2011

Сын: Дьяков Яромир Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Борисович

Рождение ребёнка
11.02.2015

Дочь: Дьякова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дьяков Иван Борисович

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