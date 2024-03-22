Дьякова Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1987
Отец: Михаил Николаевич
Мать: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.2011
Отец ребёнка: Дьяков Иван Борисович
Рождение ребёнка
11.02.2015
Дочь: Дьякова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дьяков Иван Борисович