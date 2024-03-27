Скутов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутов Михаил

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Скутов Моисей Сидорович

Мать: Скутова Ирина Михайловна

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1935

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Скутова Евгения Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Скутова Евгения Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Скутова Евгения Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Евгения Карповна

Военная награда
Неизвестно
Скутов Михаил Моисеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1908 Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск. Юбилейная картотека
Смерть
Около 1998
г.Витебск, Белоруссия
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