Скутов Михаил
Место рожденияд.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Скутов Моисей Сидорович
Мать: Скутова Ирина Михайловна
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1935
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Скутова Евгения Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутова Евгения Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутова Евгения Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Евгения Карповна
Военная награда
Неизвестно
Скутов Михаил Моисеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1908 Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск. Юбилейная картотека
Смерть
Около 1998
г.Витебск, Белоруссия