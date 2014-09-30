Ушакова Меренкова Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Меренкова Александра Анисимовна

Место рождения

Белая, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.04.1921

Дата смерти

30.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренков Иван Андреевич

Брак не регистрирован. От первого брака сын Николай. Живет Челябинская обл. Нагайбакский район, с/с Куликово (около г. Магнитогорска)
Смерть
30.09.2014
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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