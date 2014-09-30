Ушакова Меренкова Александра Анисимовна
Место рождения
Дата рождения21.04.1921
Дата смерти30.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Брак не регистрирован. От первого брака сын Николай. Живет Челябинская обл. Нагайбакский район, с/с Куликово (около г. Магнитогорска)
Смерть
30.09.2014
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область