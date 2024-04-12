Володина Пелагея
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Володин Кузьма Трофимович
Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гаврилова Ксения Володина
Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич
Смерть
Неизвестно