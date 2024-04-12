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Володина Пелагея

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Володин Кузьма Трофимович

Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гаврилова Ксения Володина

Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Володин Трофим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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