Съедина (Мурзина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1897
Дата смерти23.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
16.02.1926
Романово
Рождение ребёнка
01.08.1929
Романово
Рождение ребёнка
1934
Романово
Рождение ребёнка
02.02.1940
Романово
Смерть
23.03.1983