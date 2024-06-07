Съедина (Мурзина) Мария Максимовна 15.04.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1897

Дата смерти

23.03.1983

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897

Отец: Мурзин Максим Михайлович

Мать: Мурзина Матрона Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Съедин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Съедин Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Съедин Павел Иванович

Романово
Рождение ребёнка
01.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Съедин Павел Иванович

Романово
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Съедин Павел Иванович

Романово
Рождение ребёнка
02.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Съедин Павел Иванович

Романово
Смерть
23.03.1983

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