Зибров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зибров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1957

Сын: Зибров Виктор

Мать ребёнка: Зиброва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зибров Геннадий

Мать ребёнка: Зиброва Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиброва Анна

Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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