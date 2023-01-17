Зибров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1957
Сын: Зибров Виктор
Мать ребёнка: Зиброва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зибров Геннадий
Мать ребёнка: Зиброва Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиброва Анна
Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно