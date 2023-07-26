Городнова (Тарцева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнова (Тарцева) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

30.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: Тарцев Пётр ?

Мать: Тарцева Евдокия ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городнов Тимофей Никонович

Рождение ребёнка
08.03.1927

Дочь: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Городнов Тимофей Никонович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1936

Сын: Городнов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Городнов Тимофей Никонович

Смерть
30.05.1991

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