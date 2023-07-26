Городнова (Тарцева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1908
Дата смерти30.05.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
Отец: Тарцев Пётр ?
Мать: Тарцева Евдокия ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1927
Дочь: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Городнов Тимофей Никонович
Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1936
Сын: Городнов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Городнов Тимофей Никонович
Смерть
30.05.1991