Богдановский Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогдановский Николай Алексеевич

Богдановский Николай Алексеевич

Место рождения

Шахматово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.03.1923

Дата смерти

02.07.1989

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1925 или 1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: Богдановский Алексей Михайлович

Мать: Богдановская Наталья Владимировна

Шахматово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богдановская Мария Афанасьевна

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдановская Мария Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ветеран ВОВ, сержант
Смерть
02.07.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close