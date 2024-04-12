Богдановский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1923
Дата смерти02.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Рождение ребёнка
11.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богдановская Мария Афанасьевна
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеран ВОВ, сержант
Смерть
02.07.1989