Семенюк (Бемен) Капитолина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Бемен) Капитолина Игнатьевна

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Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
16.05.1907 ст.

Муж: Семенюк Никита Дмитриевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 33 года | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
23.02.1908 ст.

Сын: Семенюк Иван Никитьевич

Отец ребёнка: Семенюк Никита Дмитриевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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