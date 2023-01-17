Семенюк (Бемен) Капитолина Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1907 ст.
Жениху 33 года | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
23.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Никита Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно