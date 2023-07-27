Тамбовцева (Тамбовцева) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Тамбовцев Иван Семенов

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
16.07.1829

Сын: Тамбовцев Владимир Семенов

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тамбовцев Илья Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
24.06.1833

Сын: Тамбовцев Самсон Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
01.12.1834

Сын: Тамбовцев Наум Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
14.10.1836

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
14.12.1837

Дочь: Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
21.06.1839

Сын: Тамбовцев Давид Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1844

Сын: Тамбовцев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Семен Иванов

Смерть
1846
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