Тамбовцева (Тамбовцева) Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
16.07.1829
Сын: Тамбовцев Владимир Семенов
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1833
Сын: Тамбовцев Самсон Семенович
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
01.12.1834
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
14.10.1836
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1837
Дочь: Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1839
Сын: Тамбовцев Давид Семенович
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1844
Сын: Тамбовцев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846