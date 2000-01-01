Шумило Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумило Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумило Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана