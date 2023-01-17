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Седов Степан Алексеевич

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Место рождения

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.08.1900 ст.

Дата смерти

25.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900 ст.

Отец: Седов Алексей Яковлевич

Мать: Седова Екатерина Никитична

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Лидия Степановна

Мать ребёнка: Седова Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Тамара Степановна

Мать ребёнка: Седова Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
проживали по адресу: г. Москва Гоголевский бульвар, дом 10 кв. 3
Смерть
25.04.1944
Каунас
Каунас, шталаг 336. Арбайтен команда староства Лапис деревни (хутор) Роза. Расстрелян
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