Седов Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1900 ст.
Дата смерти25.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900 ст.
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Лидия Степановна
Мать ребёнка: Седова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Тамара Степановна
Мать ребёнка: Седова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
проживали по адресу: г. Москва Гоголевский бульвар, дом 10 кв. 3
Смерть
25.04.1944
Каунас
Каунас, шталаг 336. Арбайтен команда староства Лапис деревни (хутор) Роза. Расстрелян