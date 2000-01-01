Рывкина (Люстина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкина (Люстина) Светлана

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Место рождения

Николаев, СССР

Дата рождения

10.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаев, СССР
Рождение ребёнка
30.03.1975

Сын: Рывкин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Рывкин Михаил Юрьевич

СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
21.02.1989

Дочь: Люстина-Шумахер Елена Михайловна

Отец ребёнка: Рывкин Михаил Юрьевич

Николаев. СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Михаил Юрьевич

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