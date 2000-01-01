Рывкина (Люстина) Светлана
Место рожденияНиколаев, СССР
Дата рождения10.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Николаев, СССР
Рождение ребёнка
30.03.1975
Сын: Рывкин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Рывкин Михаил Юрьевич
СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
21.02.1989
Дочь: Люстина-Шумахер Елена Михайловна
Отец ребёнка: Рывкин Михаил Юрьевич
Николаев. СССР
Бракосочетание
Неизвестно