Каргапольцева (Солдатова) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцева (Солдатова) Евгения Александровна

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Место рождения

Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

09.11.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1930

Отец: Солдатов Александр Яковлевич

Мать: Солдатова Татьяна/Нюра

Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргапольцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
?.09.1952

Сын: Каргапольцев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович

Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.06.1954

Сын: Каргапольцев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович

Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.01.1956

Сын: Каргапольцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович

Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1958

Дочь: Каргапольцева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1960

Сын: Каргапольцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
07.10.1965

Дочь: Клевакина (Каргапольцева) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович

Верхняя Алапаиха, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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