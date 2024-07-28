Каргапольцева (Солдатова) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1952
Сын: Каргапольцев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
?.06.1954
Сын: Каргапольцев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
?.01.1956
Сын: Каргапольцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1958
Дочь: Каргапольцева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1960
Сын: Каргапольцев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
07.10.1965
Дочь: Клевакина (Каргапольцева) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Каргапольцев Василий Александрович
Смерть
Неизвестно